Familiares y amigos dan su último adiós a Juan Tamariz, "el último gran maestro de la magia"

Madrid, 19 de agosto de 2026. Tras su fallecimiento este 18 de agosto en Madrid a los 83 años, familiares, amigos y admiradores de Juan Tamariz se han dado cita este miércoles en el Tanatorio de San Isidro de la capital para dar su último adiós a uno de los magos más populares e importantes de nuestro país. Una de las primeras personas en atender a los medios de comunicación ha sido su hija, Ana Tamariz, quien ha explicado que el gran ilusionista se ha marchado sin sufrir y ha indicado cómo le gustaría que se recuerde a su padre.