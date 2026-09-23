Familias se concentran para exigir más recursos y Educación pide que el alumnado "vaya a clase"

Santiago de Compostela, 23 de septiembre de 2026. Decenas de personas --entre familias, representantes de ANPAs y alumnado-- convocadas por CIG Ensino se han concentrado este miércoles ante el edificio Fontán de la Ciudad de la Cultura para exigir a la Consellería de Educación "más recursos y menos propaganda". Una movilización ante la que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha llamado a evaluar las reclamaciones "en su justa medida" al tratarse de "dos casos concretos" dentro de una red de más de 1.100 centros, al tiempo que ha apelado a que los niños de sendos centros "vayan a clase". Coincidiendo con la celebración del Consejo Escolar en la capital gallega, los manifestantes han reclamado políticas "tangibles" y han criticado las cifras presentadas por la Administración autonómica. En declaraciones a los medios, la secretaria nacional de CIG Ensino, Laura Arroxo, ha denunciado que los datos oficiales "no son reales" y ha cargado contra la intención del departamento autonómico de "evaluar" las bajas del profesorado.