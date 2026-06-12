La FAPA denuncia una década de alertas sobre infraestructuras escolares ante cambio climático

Madrid, 12 de junio de 2026. La presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, María Carmen Morillas, ha denunciado que "desde la FAPA llevamos al menos una década, un poquito más de una década, porque estábamos viendo ya que esto se veía venir" en relación a los problemas de infraestructuras en los centros educativos. Morillas ha explicado que el envejecimiento de los edificios escolares agrava la situación, ya que "contra más años pasan, los edificios cada vez son más viejos, necesitan actualizaciones de su infraestructura y sobre todo el cambio climático" está provocando temperaturas extremas en diferentes épocas del año, tanto en frío como en calor.