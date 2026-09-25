Farmacéuticos pide a las administraciones mayor capacidad profesional para la prevención

Madrid, 25 de septiembre de 2026. El Día Mundial del Farmacéutico se celebra cada 25 septiembre promovido por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), bajo el lema "Fortaleciendo la salud con el farmacéutico". En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar Santamaría, ha reclamado que "las administraciones den una mayor capacidad al farmacéutico para poder ayudar a los ciudadanos y al sistema sanitario a avanzar, a prevenir en salud y a hacer un mejor seguimiento de los tratamientos", especialmente en una sociedad envejecida con múltiples patologías crónicas.