La Fed acomete la primera subida de 25 puntos en los tipos de interés con Kevin Warsh al frente

Madrid, 16 de septiembre de 2026. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha optado por subir 25 puntos básicos los tipos de interés y elevar el rango objetivo hasta el 3,75% y 4%, en la primera decisión para endurecer la política monetaria del recién elegido presidente del banco central, Kevin Warsh, que se opone así a los anhelos de Donald Trump para bajar la tasa de referencia. (Fuente: FED / White House / Europa Press)