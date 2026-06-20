Feijóo acusa a Sánchez de estar "detrás de las cloacas" y promete un Gobierno limpio y decente

Sueca, Valencia, 20 de junio de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "detrás de las cloacas" supuestamente montadas por la exmilitante socialista Leire Díez para intentar presionar a jueces y policías que investigan casos de supuesta corrupción, y ha prometido que si llega a La Moncloa dará a España un Gobierno "limpio y decente" conforme a su trayectoria política y biografía personal, sin "Leires, Koldos, Cerdanes ni Ábalos". (Fuente: PP)