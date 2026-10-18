Feijóo continúa su precampaña electoral en Barcelona y apela a la "decencia" para el 29N

Barcelona, 18 de octubre de 2026. El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en la mañana de este domingo en un acto en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, acompañado por el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández y el alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol. Durante su intervención, Feijóo ha pedido que Catalunya impulse una gran mayoría para producir un cambio de Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. (Fuente: Europa Press / PP / PSOE)