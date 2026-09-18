Feijóo critica el traslado de inmigrantes en Ceuta: "Sánchez es responsable del polvorín"

Melilla, 18 de septiembre de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes el traslado de inmigrantes procedentes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez al campamento del Puerto de Ceuta cuando, a su juicio, "el único camino posible" es el retorno de "todos los que han invadido" la ciudad autónoma. Tras asegurar que están viendo un Gobierno "noqueado", ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que es responsable del "polvorín" que está viviendo Ceuta y le ha exigido que ponga los medios para "desactivarlo". (Fuente: PP)