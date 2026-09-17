Feijóo destaca el apoyo del Parlamento Europeo a Ceuta y Melilla

Melilla, 17 de septiembre de 2026. El presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este jueves en Melilla, tras la celebración de sus 529 años de pertenencia a España, el respaldo del Parlamento Europeo (PE) a la españolidad de Ceuta y Melilla y ha reclamado el retorno "inmediato" de todas las personas que accedieron irregularmente a Ceuta a finales de julio, incluidos los ciudadanos de terceros países y los menores que, según ha señalado, estén acompañados. (Fuente: PP)