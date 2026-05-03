Feijóo insta a "no confiarse" para mantener una estabilidad "indispensable" tras el 17M

Jerez de la Frontera, 3 de mayo de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este domingo a "no confiarse" de cara al próximo 17M y acudir "en masa a votar" para mantener una estabilidad "absolutamente indispensable" en Andalucía que sea, además, "el resorte" para "sacar" del Gobierno de España a un PSOE de "abusos y de prácticas que dan vergüenza". "No se puede sustituir la estabilidad consolidada por un lío de varios partidos. Andalucía no está para apagones. Aquí se ofrece estabilidad, gestión e igualdad". (Fuente: PP)