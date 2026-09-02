Feijóo pide convocar a la embajadora marroquí y avisa a Sánchez de responsabilidades judiciales

Ceuta, 2 de septiembre de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras el informe policial que señala a Marruecos en el asalto a Ceuta, que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo sabía y lo tapó" y que habrá responsabilidades judiciales porque "esto no puede quedar impune". Dicho esto, ha señalado que "es necesario pedir explicaciones" a Rabat porque "la operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos". (Fuente: PP)