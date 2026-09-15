Feijóo plantea retirar la nacionalidad a extranjeros con delitos graves

Madrid, 15 de septiembre de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que su partido prepara una proposición de ley orgánica para "adecuar la nacionalidad regulada en el Código Civil a la realidad europea", en la que se tipificará la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves (asesinos, terroristas o violadores reincidentes, entre otros). Según ha recalcado, mantener la confianza del Estado exige "un mínimo de requisitos de conducta". (Fuente: PP)