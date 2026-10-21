Feijóo promete Ley Antiokupas y Ley del Suelo en sus primeros 100 días y deducciones fiscales

Sevilla, 21 de octubre de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que si llega al Palacio de la Moncloa aprobará en sus primeros 100 días de gobierno una Ley Antiokupas para proceder a desalojas en 48 horas, una nueva Ley del Suelo y una Ley de reforma de la propiedad horizontal. Además, ha prometido crear un millón de viviendas, deducciones fiscales para inquilinos y propietarios, y "la mayor ayuda de la historia" a los jóvenes para comprar una vivienda. (Fuente: PP)