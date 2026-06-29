Feijóo: "El PSOE tiene el mismo número de imputados que de diputados"

Murcia, 29 de junio de 2026. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes en Murcia, durante la Junta Directiva regional del partido, "el momento clave de nuestra historia democrática" con "el peor gobierno de nuestra historia desde el punto de vista de gestión, de la corrupción y de la decencia de las cosas públicas", ya que, con las imputaciones conocidas este lunes "el 'sanchismo' ya tiene los mismos imputados que diputados: 121 imputados, 121 diputados". (Fuente: PP)