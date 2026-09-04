Feijóo tacha de "ministro indigno" a Puente por sus comentarios sobre el accidente de Adamuz

Churriana (Málaga), 4 de septiembre de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado este viernes al titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "ministro indigno del ferrocarril y de las infraestructuras de España", y ha trasladado un mensaje público a las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero para prometerles que tendrán "verdad y reparación", y que "se hará justicia" tras dicho siniestro en el que murieron 46 personas. (Fuente: Imágenes Cedidas)