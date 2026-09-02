Fenadismer denuncia que la rebaja fiscal del diésel no se traslada íntegramente a los precios

Madrid, 2 de septiembre de 2026. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), ha denunciado que "la rebaja fiscal aplicada al diésel desde el 1 de septiembre no se está trasladando íntegramente al precio final en las estaciones de servicio", por lo que ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que audite las cerca de 12.000 gasolineras existentes en España. El secretario general de Fenadismer, Juan José Gil, ha señalado en declaraciones a Europa Press Televisión que, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, "la reducción fiscal debería haberse traducido en una bajada de aproximadamente 12 céntimos" por litro, teniendo en cuenta los 10 céntimos correspondientes al impuesto de hidrocarburos y su efecto proporcional sobre el IVA.