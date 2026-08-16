El fenómeno de la horchata en Valencia y su producción en verano

Valencia, 16 de agosto de 2026. La gerente de la Horchatería Panach, Rosa Panach, que señalaba que la horchata es sinónimo de Valencia, por eso es uno de los mejores productos que hay en la Comunitat Valenciana y además puede ir acompañado de fartones, rosquilletas o cocas. La localidad valenciana de Alboraia es la cuna de la horchata, ya que desde hace muchos años se cultiva la chufa en las tierras del pueblo del norte de Valencia: Valencia tiene la tierra idónea para hacer la cosecha, por eso somos los productores de la chufa. El responsable de comunicación de la Horchatería Panach, Alejandro Panach, explicaba que la chufa se cultiva en tierra, y luego se seca y lava en agua de acequia, para luego rehidratarla: Las chufas tienen que estar 12 horas de remojo y luego se rehidrata otra vez, se muele la chufa con agua y canela, y después se separa para sacar el producto.