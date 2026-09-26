Fernández a los 9 candidatos del PP en Osona (Barcelona): "El tiempo siempre nos da la razón"

Barcelona, 26 de septiembre de 2026. El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha animado a los candidatos populares a las próximas municipales en la comarca de Osona (Barcelona), que pasan de 3 en las anteriores elecciones a 9, que confíen en los valores del partido: "El tiempo siempre nos da la razón", ha asegurado. Así se ha expresado en la presentación de este jueves en Vic (Barcelona), acompañado por el secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, el presidente en la provincia de Barcelona, Manuel Reyes, y los candidatos a los 9 municipios de Osona, encabezados por el de la capital de la comarca, Pau Ferran.