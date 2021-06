El Mad Cool Festival ha confirmado su celebración para el próximo año con la participación de 104 banda y artistas entre las que figuran Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon y Twenty One Pilots. También han confirmado St. Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen y Wolf Alice. La quinta edición del festival de música se celebrará los dias, 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022 en Valdebebas-Ifema (Madrid). (Fuente: Mad Cool Festival)