Una fiesta exclusiva para celebrar la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid

Madrid, 13 de septiembre de 2026. Con la llegada del TAG Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1, la firma suiza de relojería de lujo y Title Partner, TAG Hauer, ha organizado una fiesta exclusiva para celebrar que, tras 40 años la máxima competición automovilística ha regresado a Madrid. Durante la celebración, los componentes del Oracle Red Bull Racing han acompañado a diferentes estrellas del panorama nacional e internacional y a la firma haciendo de anfitriones de esta ocasión tan especial. Un evento único que ha reflejado el espíritu orientado al rendimiento que une a TAG Heuer con la máxima categoría del automovilismo.