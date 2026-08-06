Las fiestas de la Virgen Blanca continúan entre tradición, gastronomía y música en Vitoria

Vitoria, 6 de agosto de 2026. La jornada de este miércoles en las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria ha estado marcada por la tradición, el deporte y el ambiente festivo en distintos puntos de la ciudad. La mañana ha comenzado en la iglesia de San Miguel con la misa, el aurresku y la ofrenda floral en honor a la patrona, un acto en el que también ha tenido lugar el saludo del Celedón de Oro del año y la imposición del pañuelo festivo, antes de dar paso al resto de actividades programadas para la jornada. A lo largo de la mañana, la IX Bajada de Goitiberas ha vuelto a reunir a participantes y público en la Cuesta de San Vicente, en una de las citas más esperadas del programa. Paralelamente, vecinos y visitantes han disfrutado de la amplia oferta gastronómica instalada en diferentes espacios de la ciudad, así como de las actuaciones musicales en vivo que han animado calles y plazas durante toda la jornada.