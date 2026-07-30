Fin de la emergencia nacional por incendio de Ávila y Madrid, así lo ha anunciado Pedro Sánchez

Madrid, 30 de julio de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el incendio que afecta a las provincias de Ávila y Madrid que ha quemado más de 75.000 hectáreas baja a nivel dos y por tanto se pone fin a la emergencia nacional. En una declaración desde el puesto de mando avanzado en Navaluenga (Ávila) Sánchez ha señalado que esta decisión se toma en coordinación con la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid y atendiendo a los criterios técnicos del mando operativo, que hasta ahora estaba en manos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). (Fuente: Moncloa y Europa Press)