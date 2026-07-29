Fin de la evacuación en Robledo de Chavela y Valdemaqueda (Madrid) tras los incendios

Navalcarnero (Madrid), 29 de julio de 2026. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha detallado que, con esta cuarta fase de la desescalada, 8.500 personas de los dos últimos municipios afectados por los incendios --Valdemaqueda y Robledo de Chavela-- ya pueden regresar a sus hogares, aunque alrededor de 1.000 vecinos de las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa continúan evacuados. Respecto al conjunto de las cuatro fases de desescalada, Martín ha informado que 34.000 personas están retornando a sus domicilios y un total de 20.000 personas que estuvieron confinadas ya no tienen esa limitación. (Fuente: Delegación del Gobierno en Madrid)