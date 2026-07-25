Publicado 25/07/2026 14:08:48 +02:00CET

Fiscal ve procedente analizar el terreno donde se asientan las vías en Adamuz ante el siniestro

Adamuz, Córdoba, 25 de julio de 2026. El fiscal que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, considera "perfectamente procedente" la participación de un especialista geólogo para llevar a cabo estudios de terreno, tal y como lo proponen los peritos, "dada la naturaleza de la pericia a practicar en la que determinar el estado del terreno sobre el que se asienta la infraestructura ferroviaria".