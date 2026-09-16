La Fiscalía ordena la detención de un hombre sospechoso del asesinato de la estudiante Claudia

México, 16 de septiembre de 2026. La Fiscalía del estado mexicano de Morelos ha confirmado este miércoles que ha emitido una orden de detención contra un hombre por ser el presunto autor del asesinato el pasado sábado de la estudiante canaria de la Universidad de Granada Claudia Tacoronte. "Ayer obtuvimos de un juez especializado la Fiscalía de Feminicidios, una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino (que) responde al nombre de Francisco Javier M.", ha señalado en declaraciones a la prensa el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron. (Fuente: Heraldo Media Group)