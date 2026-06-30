Fiscalía ve probado que Kitchen fue "operativo parapolicial criminal" para "boicotear" Gürtel

Madrid, 30 de junio de 2026. La Fiscalía Anticorrupción considera probado que la 'operación Kitchen' fue "un operativo parapolicial criminal" para "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del PP Luis Bárcenas, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'. Así lo ha expuesto el fiscal César de Rivas durante la presentación de su informe final en el juicio de 'Kitchen'. (Fuente: Audiencia Nacional)