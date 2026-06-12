La Fiscalía ve riesgo de fuga de Jonathan Andic por su "altísima capacidad de fuga"

Barcelona, 12 de junio de 2026. La Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por la defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, que solicitaba anular el auto que dictó las medidas cautelares que le fueron impuestas tras su detención como investigado por la muerte de su padre, el fundador de Mango. Además, mantiene que existe un riesgo de fuga dada la "altísima capacidad económica" del hijo del fundador de Mango y la severidad de las penas a las que podría enfrentarse, por lo que considera que las medidas cautelares que se acordaron, entre ellas la imposición de 1 millón de euros de fianza, son proporcionales a las circunstancias del caso y garantizan que el investigado estará a disposición judicial.