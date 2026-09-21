La fiscalidad diferenciada puede impulsar el consumo de combustibles renovables en España

Madrid, 21 de septiembre de 2026. Expertos del sector de la energía y la movilidad han reclamado al Gobierno de España una fiscalidad diferenciada para los combustibles renovables, que reconozca la reducción de emisiones de esta energía renovable. La fiscalidad diferenciada para los combustibles renovables es una realidad en más de la mitad de los países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia, Italia o Portugal, pero no en España. El informe 'Fiscalidad diferenciada para los combustibles renovables', elaborado por WSP, demuestra que es posible impulsar su consumo a través de una fiscalidad progresiva que incentive el porcentaje de combustible renovable en las mezclas o la reducción de emisiones. Los expertos recuerdan que los combustibles renovables no reciben ningún incentivo fiscal en España. Y todo ello a pesar de que reducen emisiones hasta un 87%, El informe también pone de manifiesto que una fiscalidad progresiva para los combustibles renovables permitiría rebajas en el precio superiores al 38% en el diésel renovable y al 33% en la gasolina renovable. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)