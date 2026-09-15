Publicado 15/09/2026 10:04:47 +02:00CET

FLEX, la misión europea liderada por un español, despega con éxito para estudiar la vegetación

Madrid, 15 de septiembre de 2026. La Agencia Espacial Europea ha lanzado esta madrugada, con éxito, el satélite FLEX, una misión liderada científicamente por el español José Moreno. El lanzamiento se produjo a las 03:21 horas, desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa, a bordo de un cohete Vega-C. Junto a FLEX viajó también el satélite Copernicus Sentinel-3C. La ESA ha confirmado la recepción de las primeras señales de ambos satélites, lo que demuestra que han sido desplegados correctamente y mantienen comunicación con los equipos de control en tierra. FLEX medirá una señal extremadamente débil que emiten las plantas cuando realizan la fotosíntesis: la fluorescencia de la clorofila. Los datos permitirán conocer mejor la salud de la vegetación, el estrés hídrico, el impacto de las sequías y las olas de calor, así como la evolución de los bosques y la capacidad de las plantas para absorber carbono. (Fuente: Europa Press y ESA)