Flick: "Es bueno que Lamine Yamal sonría, va por buen camino"

Barcelona, 30 de agosto de 2026. El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que Lamine Yamal "va por buen camino" y que ya le ha visto "a un nivel 'top'", además de afirmar que va a "apoyarle" para que vuelva a ser decisivo, y ha explicado que Rodri Hernández ya está "bien" después de algunos "problemillas". "Siempre es bueno que un jugador sonría, pero no todos los días son iguales. Yo tampoco sonrío cada día. Sé que todo el mundo está preocupado por Lamine, por cómo está. Ha disputado un Mundial después de una lesión seria y ahora ya está de vuelta después de tres semanas de vacaciones, empieza a entrenar. El primer partido quizás no fue el mejor, pero estuve muy contento de que él pudiese empezar el partido trabajando para el equipo porque nos da energía, genera oportunidades", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este lunes ante el Rayo Vallecano.