Florentino arranca un nuevo mandato frente al Real Madrid y Riquelme advierte: "No es el final"

Madrid, 8 de junio de 2026. "Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid", así han sido las primeras declaraciones de Florentino Pérez tras ser reelegido presidente del Real Madrid. El reelegido presidente seguirá al frente del club después de imponerse en las elecciones con el 65% de los votos frente al 35% obtenido por su rival, Enrique Riquelme. En rueda de prensa tras conocerse estos resultados, Florentino agradeció el respaldo de los socios y destacó que su candidatura se impuso en todas las mesas electorales y en todas las franjas de edad. Al otro lado, Enrique Riquelme ha felicitado al ganador y ha asegurado que esto "no es el final, sino el principio". (Fuente: Europa Press, Real Madrid TV y Real Madrid CF)