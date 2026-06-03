Forbes revela el ranking de mejores fotoprotectores de 2026

Barcelona, 3 de junio de 2026. Con la llegada del buen tiempo, la población disfruta cada vez más de actividades al aire libre, lo que también implica una mayor exposición a la radiación solar. Los expertos reconocen que el sol aporta beneficios como la Vitamina D, pero advierten que exponerse sin la protección adecuada puede tener consecuencias irreversibles para la salud de la piel. Ante las dudas de la ciudadanía a la hora de escoger el mejor fotoprotector solar, la revista Forbes ha publicado, por sexto año consecutivo, un ranking elaborado junto a un panel de especialistas en dermatología y farmacia. En esta nueva edición del Panel Forbes de Fotoprotección, los expertos han recogido los productos con mayor eficacia y nivel de protección. En concreto, este año ISDIN vuelve a liderar el ranking en cuatro de las cinco categorías: facial, facial con color, facial con tratamiento para pieles con necesidades específicas y pediátrico. Los expertos insisten en la importancia de la prevención y la concienciación en torno a la fotoprotección, sobre todo entre las personas más jóvenes. La Academia Española de Dermatología y Venereología alerta que 8 de cada 10 jóvenes se queman al sol y que un 72% se expone durante las horas de mayor riesgo. Un hecho que también detectan los farmacéuticos. Aplicar el fotoprotector 15 minutos antes de la exposición solar, también en días nublados, y reaplicarlo cada dos horas es una de las principales recomendaciones de los especialistas para garantizar una protección continuada y eficaz.