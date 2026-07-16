Francisco Martín informa de la detención del sospechoso de iniciar el incendio de Lozoyuela

Lozoyuela (Madrid), 16 de julio de 2026. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que sigue con atención la evolución del incendio, poniendo a disposición "todos los recursos públicos" para atender la emergencia. Martín, que se ha trasladado hasta el Puesto de Mando Avanzado instalado en el Parque de Bomberos de Lozoya, ha informado de la detención del sospechoso de provocar el incendio, que cuenta con antecedentes en esta materia. Además, la Delegación del Gobierno en Madrid ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. (Fuente: Delegación del Gobierno en Madrid)