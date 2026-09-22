El frío protagoniza la nueva campaña de la D.O.P. Jamón de Teruel

Madrid, 22 de septiembre de 2026. La Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel ha presentado "El lado bueno del frío", su nueva campaña de comunicación para los próximos tres años, cofinanciada por la Unión Europea. Se ha dado a conocer coincidiendo con la Feria del Jamón de Teruel y la celebración de sus Premios. La campaña da continuidad al trabajo desarrollado con "Marcado a Frío que alcanzó más de 488 millones de impactos y contactos, reforzando la visibilidad, la diferenciación y el reconocimiento de la marca. Ahora, la Denominación de Origen evoluciona su relato para explicar no solo de dónde procede el producto, sino todo lo bueno que el frío de Teruel consigue en él. La campaña se desarrollará entre 2026 y 2028 en televisión, plataformas digitales, redes sociales, prensa y radio e incluirá experiencias vinculadas al producto y al territorio. Una estrategia que busca seguir aumentando el reconocimiento de la marca y consolidar al Jamón de Teruel como uno de los grandes referentes de la gastronomía española.