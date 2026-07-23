El fuego de Burgohondo provoca confinamientos y tres incendios afectan a la Comunidad de Madrid

España, 23 de julio de 2026. El incendio declarado este jueves en el municipio abulense de Burgohondo ha obligado a activar el sistema de avisos ES-Alert para pedir a los habitantes de las poblaciones cercanas de El Tiemblo, Navaluenga y la propia de Burgohondo que permanezcan en sus domicilios, después de una jornada en la que el incendio, con Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2), ha seguido su avance. También en esta comunidad, El incendio de Castropodame (León), elevado a Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) en la tarde del miércoles, evoluciona de forma favorable, aunque se mantiene la evacuación preventiva en las poblaciones de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero y la población de Matavenero está en prealerta. La Comunidad de Madrid afronta este jueves una complicada jornada marcada por tres incendios forestales que afectan a distintos puntos de la región: el declarado en Villa del Prado, con afección a Aldea del Fresno e independiente del originado en Almorox; el originado en San Martín de Valdeiglesias tras arder un coche en la M-501 y que amenaza a Pelayos de la Presa; y el incendio iniciado este miércoles en Almorox (Toledo), ya en fase de estabilización. (Fuente: Europa Press / UME / 112 Madrid / Guardia Civil)