El fuego calcina 108.000 hectáreas, 4 veces más que en la misma época de 2025, según Aagesen

Madrid, 23 de julio de 2026. Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. "Si el año pasado fue grave, muy grave, con 350.000 hectáreas arrasadas, según datos de esta misma mañana hablamos de 108.000 hectáreas en lo que va de año en 24 grandes incendios", ha argumentado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser. (Fuente: Cadena SER)