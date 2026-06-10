Fuego de Castillejos estabilizado; evacuados regresan y se baja a nivel 1 el Plan de Emergencia.

Villanueva de los Castillejos (Huelva), 10 de junio de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la estabilización del incendio forestal declarado el pasado lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos, que también ha afectado al término municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva). Esta evolución ha permitido rebajar el nivel del Plan de Emergencia a situación operativa 1, y autorizar el regreso a sus hogares de los 96 vecinos que habían sido desalojados.