Los fuegos de Madrid se unen en un frente y se convierte en "el peor incendio" de su historia

Madrid, 24 de julio de 2026. Madrid vive una emergencia sin precedentes. Los tres incendios que avanzaban por el suroeste de la región ya se han convertido en un único gran frente. Con miles de hectáreas afectadas, decenas de municipios en alerta, Madrid está viviendo "el peor incendio de su historia", según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde el Puesto de Mando Avanzado, las administraciones insisten en que la prioridad es "que no confluyan los fuegos" con el que avanza desde Ávila y sobre todo "salvar vidas". (Fuente: Europa Press y UME)