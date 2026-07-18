De la Fuente: "Estoy nervioso porque nos volvemos en helicóptero"

Nueva York, 18 de julio de 2026. El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, confesó estar "tranquilísimo" de cara a la final del Mundial 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y que solo le ponen "nervioso" los viajes en helicóptero, pensando en disfrutar un escenario único contra una Argentina que es más que Leo Messi. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Selección Española de Fútbol)