De la Fuente: "Esta selección tiene la asignatura pendiente de ganar un Mundial"

Madrid, 3 de junio de 2026. El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, no duda de que tanto su selección como la que conquistó el histórico triplete entre 2008 y 2012 son "muy buenas" y que se parecen mucho en el aspecto "de la convivencia, la ilusión y el compromiso", pero que a la suya, pese a su gran momento, le falta todavía "la asignatura pendiente" de ganar un Mundial, mientras que no quiere que el amistoso de este jueves ante Irak sea "un bolo de verano" sino que les sirva para el debut ante Cabo Verde del 15 de junio.