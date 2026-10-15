Funcas mantiene en 2,5% y 1,8% su previsión de PIB en 2026 y 2027

Madrid, 15 de octubre de 2026. El centro de análisis Funcas ha mantenido su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026 en el 2,5% y en el 1,8% para 2027, aunque ha advertido sobre el elevado nivel de inflación, que cerrará este año con una media anual del 3,7%, del 3,1% en 2027 y en torno al 2,5% en 2028. "La economía se desacelera suavemente y lo hace en un entorno de inflación y de tipos de interés sensiblemente más altos de lo que esperábamos", ha explicado el director general de Funcas, Carlos Ocaña, durante la presentación de las previsiones económicas para España 2026-2028.