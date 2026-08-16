Fundación Madrina, "entidad de referencia" para enviar ayuda humanitaria a Colombia

Madrid, 16 de agosto de 2026. Fundación Madrina ha instalado en la Plaza San Amaro 4 de Madrid el mayor centro de acopio para coordinar la ayuda humanitaria destinada a Colombia tras los terremotos. En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente y fundador de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha explicado que "el propio gobierno de Colombia nos nombrado como entidad de referencia, entidad autorizada de acopio en España", por lo que reciben cargamentos de diferentes partes del país.