Fundación Repsol da sus Premios Zinkers a los mejores proyectos educativos en sostenibilidad

Madrid, 26 de junio de 2026. Fundación Repsol ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la gala de entrega de sus Premios Zinkers, que reconocen los mejores proyectos educativos sobre temas relacionados con la sostenibilidad medioambiental, la energía o la economía circular, desarrollados por alumnos y docentes de Primaria, Secundaria y Formación Profesional en España. En esta edición 46 proyectos han sido premiados con 2.500 euros. Además, se han dado a conocer los 4 ganadores absolutos, con una dotación de 15.000 euros cada uno, para impulsar iniciativas de innovación educativa. A través de metodologías como la gamificación, o el aprendizaje por proyectos, los programas educativos Zinkers, de Fundación Repsol, ofrecen a los docentes recursos gratuitos para trabajar en el aula temáticas sobre energía, transición ecológica y los retos de la Agenda 2030. Desde su lanzamiento en 2020, Zinkers ya ha llegado a cerca de 8.000 centros educativos de España y a más de 300.000 alumnos.