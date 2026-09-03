El futbolista Asencio absuelto por revelación de secretos en el caso del vídeo sexual

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre de 2026. El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido absuelto de un delito de revelación de secretos en el juicio que se ha celebrado este jueves en Gran Canaria tras el perdón de las dos víctimas en el caso sobre la grabación --sin permiso-- y difusión de relaciones sexuales consentidas entre dos mujeres --una menor en el momento de los hechos-- con otros tres futbolistas en un 'beach club' en la costa de Amadores, en el sur de la isla, en junio de 2023. (Fuente: ACFIPRESS / Europa Press)