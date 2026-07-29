Gabriela Guillén aclara si finalmente habrá reencuentro entre su hijo y las hijas de Bertín

Madrid, 29 de julio de 2026. Tras un largo periodo marcado por los desencuentros, las diferencias públicas y el proceso de reconocimiento de paternidad, Gabriela Guillén y Bertín Osborne han conseguido rebajar la tensión y mantener una comunicación más fluida por el bien del hijo que tienen en común. En este contexto, uno de los asuntos que más interés ha despertado es el posible encuentro del pequeño con las hijas del cantante, una posibilidad de la que ya había hablado Alejandra Osborne y sobre la que ahora se ha pronunciado la propia Gabriela.