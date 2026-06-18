La Gala Niños Contra el Cáncer reúne a 700 personas por la investigación oncológica infantil

Madrid, 18 de junio de 2026. La solidaridad ha sido la protagonista de la cuarta edición de la Gala Benéfica de Niños Contra el Cáncer en Madrid. El programa social de la Clínica Universidad de Navarra ha reunido a cerca de 700 personas que han querido mostrar su apoyo al avance de la investigación y de los tratamientos para el cáncer infantil. Una noche marcada por la esperanza y la implicación social. Los asistentes han comenzado la velada conociendo las historias de Ainhara, Karen, Benjamín y Darell, cuatro niños cuyas vidas reflejan el impacto del cáncer infantil y la importancia de seguir impulsando la investigación para desarrollar terapias cada vez más eficaces. Una cita que volvió a poner de manifiesto el compromiso de la sociedad con la investigación y la innovación médica para generar oportunidades reales para muchos niños y sus familias. Una emotiva gala, conducida por los presentadores Christian Gálvez y Sandra Golpe, que reunió a personalidades del ámbito médico, social, empresarial y cultural, y contó con la destacada actuación del violinista Pablo Navarro.