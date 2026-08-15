Galardonados reciben las 'Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid' de 2026

Madrid, 15 de agosto de 2026. La capital española ha celebrado este sábado el acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid, emblemática celebración de la ciudad que tiene lugar cada año con motivo de las Fiestas de la Virgen de la Paloma. Este año reconocen a Juan José Mostajo Abraira, por toda una vida dedicada al servicio público y por encarnar los valores que definen al cuerpo; al Club Deportivo Bomberos de Madrid, por sus 30 años de trayectoria y su contribución a la ciudad; al doctor Mariano Barbacid, por su liderazgo internacional en la investigación contra el cáncer, y a Audrey Pascual Seco, por su ejemplo de superación y excelencia en el ámbito deportivo.