Galicia busca acelerar el despliegue de la robótica humanoide

Vigo, 29 de junio de 2026. La presencia de robots humanoides en entornos industriales es una realidad cada vez más cercana, especialmente en sectores como la automoción, que desde hace décadas utiliza tecnologías similares, y desde Galicia se busca acelerar el despliegue de esos robots para automatizar tareas y aumentar la competitividad de las empresas. El responsable de innovación en 'manufacturing' en el CTAG, Ángel Dacal, ha presentado este lunes, con motivo de la celebración de la asamblea anual del Digital Innovation Hub de Galicia (DIHGIGAL), al robot humanoide Viriato, de origen chino, y que, junto a otros robots, está siendo "entrenado" en el laboratorio HAARO.