Galicia podría mover 1 millón de toneladas de mercancías más al año por tren, según un estudio

Santiago de Compostela, 21 de julio de 2026. Galicia podría mover en torno a 1 millón de toneladas de mercancías más al año por tren si hubiera operadores, según un estudio del clúster de la función logística, presentado este martes en el marco de un proyecto transfronterizo entre la comunidad gallega, Castilla y León y norte de Portugal. El conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, ha subrayado que "sí hay potencialidad de transporte de mercancías por ferrocarril" frente a la "vieja obsesión que algunos se empeñaban en poner sobre la mesa diciendo que en Galicia no existía demanda".