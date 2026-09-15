García pide explicaciones a la Comunidad de Madrid por la aparente alteración de las listas

Madrid, 15 de septiembre de 2026. El Ministerio de Sanidad ha remitido en la tarde de este martes un escrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para "requerir explicaciones sobre la alteración de la prioridad quirúrgica de pacientes". Así lo ha trasladado la ministra de Sanidad, Mónica García, a través de un post en su cuenta de X, donde también ha señalado que exige a la Comunidad "garantías sobre el control de las listas de espera y la veracidad de los datos remitidos al Ministerio". (Fuente: Imágenes cedidas)